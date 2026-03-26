Matteo Bianchi ha deciso di rinunciare al seggio alla Camera, che gli era stato assegnato come membro della Lega Nord. La motivazione ufficiale fornita riguarda la mancanza di persone ritenute degne di prendere il posto di Umberto Bossi, fondatore del partito. La decisione è stata comunicata attraverso una dichiarazione pubblica in cui Bianchi ha spiegato la sua scelta.

Nessuno è degno di prendere il posto di Umberto Bossi in Parlamento. Questa la motivazione per cui Matteo Bianchi ha rinunciato al seggio del fondatore della Lega Nord alla Camera. "La scomparsa di Umberto Bossi - ha spiegato la sua decisione su Facebook - segna un passaggio umano e politico che merita rispetto e consapevolezza. Nessuno può dirsi davvero degno di sostituirlo. Dopo aver riflettuto e aver condiviso questa decisione con le persone a me più vicine, ho deciso di non procedere con il subentro". E ancora: "È una scelta che nasce non da una rinuncia, ma da una convinzione: oggi posso essere più utile ai territori, continuando il lavoro che sto portando avanti, ogni giorno, tra Lombardia ed Europa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Umberto Bossi, il leghista Matteo Bianchi rinuncia al seggio: "Nessuno ne è degno"

Articoli correlati

Matteo Bianchi rinuncia al Parlamento: “Nessuno degno di sostituire Bossi”. Lo scranno va a Manuela MaffioliVarese, 25 marzo 2026 – Matteo Bianchi (ex sindaco di Morazzone, ex candidato sindaco a Varese e deputato del Carroccio fino al 2018) ha deciso di...

Matteo Luigi Bianchi, il deputato che subentra a Bossi: “Ma nessuno è degno della sua eredità”Varese, 21 marzo 2026 – Sarà Matteo Luigi Bianchi a subentrare alla Camera nel seggio del collegio plurinominale Lombardia 2, vacante dopo la morte...

Una raccolta di contenuti su Umberto Bossi

Temi più discussi: La Lega ce l'ha duro, come Umberto Bossi ha cambiato il linguaggio politico; È morto Umberto Bossi, il fondatore della Lega: aveva 84 anni; Umberto Bossi è morto. Il fondatore della Lega Nord aveva 84 anni; È morto Umberto Bossi. Addio al 'senatùr'.

Funerali di Umberto Bossi a Pontida, centinaia di militanti presenti. Cori contro Salvini (che poi fa un post), arrivata Meloni. Feretro portato al pratone«Una vita senza libertà non è vita. W Bossi». È questo il grande striscione bianco con la scritta verde che compare su un cavalcavia all'ingresso di ... ilmattino.it

Lega raduna centinaia di militanti a Pontida per l’ultimo saluto a Umberto BossiFunerali di Umberto Bossi a Pontida, l’ultimo saluto del popolo leghista A Pontida, in provincia di Bergamo, si tengono oggi, 22 marzo, i funerali di ... assodigitale.it

Alla Camera il mio ricordo di Umberto Bossi, un secondo padre per tutti i militanti della #Lega. - facebook.com facebook

Morte Umberto Bossi, il suo posto alla Camera va a Manuela Maffioli #umbertobossi x.com