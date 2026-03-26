Ultime notizie Iran media | Usa schierano 2.500 soldati nel Golfo Teheran si prepara a invasione di terra a Kharg Missile su Abu Dhabi due morti

Gli Stati Uniti hanno spostato 2.500 soldati nel Golfo Persico, mentre le autorità iraniane si preparano a un’eventuale invasione di terra nell’isola di Kharg. Un missile ha colpito Abu Dhabi, causando due vittime. Nonostante i contatti tra Washington e Teheran, la situazione nel Medio Oriente rimane tesa e caratterizzata da una crescente escalation di azioni militari.

Roma, 26 marzo 2026 – I contatti fra Washington e Teheran ci sono ma la guerra in Medio Oriente procede ad alta intensità. Stanotte l’esercito israeliano ha affermato di aver lanciato attacchi su larga scala in Iran: nel mirino ancora le infrastrutture del Paese. Secondo fonti arabe intanto gli Usa avrebbero ordinato il dispiegamento di 2.500 soldati nel Golfo mentre, stando alla Cnn, l’Iran si prepara a un’ invasione di terra dell’isola cruciale di Kharg da parte delle forze statunitensi. Un’altra bomba a grappolo ha colpito Israele: 3-4 ordigni per un totale di un centinaio di chili di esplosivo. L'impatto su una zona centrale di Tel Aviv ha causato feriti e danni estesi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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