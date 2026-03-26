Ultime notizie Calcio Estero | tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Le notizie sul calcio estero di oggi riguardano diverse partite e sviluppi provenienti da vari paesi. Sono stati segnalati risultati di match, trasferimenti di giocatori e annunci ufficiali di club e federazioni. Gli aggiornamenti sono stati diffusi nel corso della giornata, offrendo un quadro completo sugli eventi più rilevanti nel mondo del calcio internazionale.

Calciomercato Juve, Spalletti fa la lista della spesa: svelati i 3 grandi sogni del tecnico per l’estate! Rodri a sorpresa: «Mi resta un anno di contratto col City, un mio futuro al Real Madrid? Non si può.» Mercato Inter, la pista Diaby è pronta a riaccendersi? Occhio all’incastro che riguarda anche Salah! Bernardo Silva, depennata una squadra dal futuro del portoghese. Non giocherà lì nella prossima stagione! L’indiscrezione non lascia dubbi Vieri ci crede: «Siamo l’Italia, dobbiamo farcela! Ne ho visti pochi a 20 anni come Pio Esposito, e su Leao dico che è anche colpa sua» Convocati Italia per l’Irlanda del Nord, Gattuso spiazza tutti: c’è un’esclusione a sorpresa! Napoli, Lobotka esce allo scoperto: «Conte è un allenatore straordinario e un vincente. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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Una selezione di notizie su Calcio Estero

Temi più discussi: Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Ancelotti ricorda l'amarezza Juve e avverte: A volte fai bene e ti cacciano comunque; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale.

Il weekend degli italiani all’estero: gol per Immobile e Sensi, magic moment per Luca ReggianiTra gol siglati, primati in classifica, esordi incredibili e vittorie da record, i neo arrivati lontani dall'Italia si godono le loro nuove esperienze tra sorrisi e anche qualche difficoltà. msn.com

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