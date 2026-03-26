uisp un weekend di gare a ritmo di danza

Durante tre fine settimana si sono svolte numerose gare di danza tra Vignola e Modena, con oltre 2.600 persone presenti tra pubblico e concorrenti. A partecipare sono state circa 800 ballerine e ballerini, che si sono esibiti sui palcoscenici delle due località in diverse competizioni. La manifestazione ha visto un’affluenza record rispetto ad altri eventi simili.

Tre weekend come non se ne vedono spesso, tra pubblico che ha superato le 2600 presenze e 800 ballerine e ballerini che si sono alternati sui palcoscenici di Vignola e Modena. Dance Call, la kermesse di danza di Uisp Modena, ha colorato con le sue coreografie un mese di marzo che ha fatto capire una volta di più come il mondo della danza sia vivace e pieno di entusiasmo, se lo si sa raccogliere e raccontare. Gli appuntamenti sono stati tre: l’1 e il 15 marzo al Teatro Fabbri di Vignola in gara le società per le Danze Accademiche, ovvero classica, modern, contemporanea con ragazze e ragazzi in gara dai 9 anni fino agli over; e poi nel weekend... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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