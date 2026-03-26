Ucraina-Svezia streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere playoff Mondiali 2026

Alle 20.45 di questa sera, allo stadio di Valencia, si disputa la partita tra Ucraina e Svezia nei playoff di qualificazione ai Mondiali 2026. La sfida rappresenta una semifinale decisiva, in cui la squadra vincente proseguirà il cammino verso la qualificazione. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile anche in streaming gratuito, senza altre modalità di visione ufficiali annunciate.

Valencia, 26 marzo (ore 20.45), l’aria è elettrica, lo stadio pronto a vibrare. Ucraina e Svezia si preparano a una sfida che profuma di storia: una semifinale dei playof dove non ci sono seconde possibilità, solo chi vince continua a sognare i Mondiali. Ucraina: il cuore oltre l’ostacolo Dopo quasi vent’anni di assenza dalla fase. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Azerbaigian-Ucraina, streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere Qualificazioni Mondiali 2026. Turchia-Romania, streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere playoff Mondiali 2026. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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