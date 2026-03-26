Turno per Lo Celso nella Liga… con il Mondiale all’orizzonte

Un giocatore ha ricevuto il suo turno nella Liga in vista del Mondiale. La decisione è stata ufficializzata e confermata, secondo quanto riportato. La notizia arriva dopo l’annuncio di un sito specializzato, che ha tradotto un articolo riguardante questa scelta. La partita interessa in modo particolare gli appassionati e gli addetti ai lavori, considerando l’imminente competizione mondiale.

2026-03-26 13:09:00 La Liga: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: Dopo il ritorno trionfale di Sofia Amrabat con un gran gol inserito in rimonta contro Panathinaikos già ti aspetta Ortiz superare il problema alla clavicola riportato durante la visita di domenica scorsa San Mamés il numero degli inquilini dell’infermeria del Betis. In caso di Isco Alarcón Anche se sta progredendo adeguatamente, dovremo aspettare finché non potrà tornare sull’erba. Ma l’altro infortunio a lungo termine della squadra, Giovani Lo Celso sta ora affrontando la fase finale del suo recupero. Dalla settimana scorsa l’argentino si allena parzialmente con il gruppo (oggi lo ha fatto separatamente seguendo un programma personalizzato). 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Turno per Lo Celso nella Liga… con il Mondiale all’orizzonte Articoli correlati "Umidità e pareti scrostate" nella mensa della scuola d'infanzia di via Celso Ulpiani, il consigliere Patruno: "Chiesti chiarimenti"“Pareti con umidità”, “muri scrostati” e intonaco “rotto” negli spazi della mensa della Scuola per l'Infanzia del 14° Circolo, in via Celso Ulpiani,... Iliass Aouani torna in maratona dopo il bronzo mondiale: c’è una Major all’orizzonte, occhio al cronometroIliass Aouani correrà la Maratona di Tokyo, una delle sette Majors del calendario internazionale insieme a New York, Boston, Londra, Berlino,... Tutto quello che riguarda Turno per Lo Celso nella Liga con il... Calciomercato, Lo Celso in Serie A: lo prende una bigGiovani Lo Celso non vede l’ora di sbarcare subito in Serie A. Ecco l’occasione da urlo per il 29enne centrocampista argentino: la decisione in ottica futura Un nuovo intreccio a sorpresa per ... calciomercato.it Lo Celso preferisce Messi a Di Maria: trattativa Betis-Inter Miami per la cessioneGiovani Lo Celso potrebbe dire addio al Betis. Secondo diversi media spagnoli, Manuel Pellegrini avrebbe già dato il via libera alla partenza del centrocampista argentino, che potrebbe diventare un ... tuttomercatoweb.com