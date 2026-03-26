Nella sera di ieri, nel centro di Firenze, un turista americano di 22 anni è stato aggredito con una spranga, riportando ferite gravi e condizioni che hanno richiesto il trasporto in ospedale. La polizia sta conducendo indagini per identificare i responsabili, mentre la zona è stata subito isolata per raccolta di prove. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento.

FIRENZE – Notte di terrore nel cuore di Firenze, dove un giovane turista americano di 22 anni è rimasto vittima di una brutale aggressione che lo ha ridotto in fin di vita. La polizia ha stretto il cerchio attorno ai presunti responsabili: due cittadini tunisini di 23 e 20 anni, sottoposti a fermo lo scorso martedì (24 marzo) con le pesanti accuse di rapina aggravata in concorso, lesioni aggravate gravi e ricettazione. I fatti, che delineano uno scenario di estrema violenza gratuita, risalgono alla notte del 20 marzo in via della Spada. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i due indagati avrebbero puntato il 22enne per sottrargli portafogli e cellulare. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Turista americano di 22 anni aggredito a sprangate in centro a Firenze

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