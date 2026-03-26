Turista americano arrestato a Bali per aver fatto una passeggiata | ha violato il Giorno del Silenzio

Un turista americano di 57 anni è stato arrestato a Bali mentre passeggiava durante il Nyepi, il Giorno del Silenzio, quando l’isola rimane completamente ferma per 24 ore. La polizia locale ha fermato l’uomo, che ha violato le norme che vietano qualsiasi attività durante questa giornata di rituale e silenzio. La vicenda è avvenuta nel corso della giornata di festa tradizionale.

Karl Adolf Amrhein, 57 anni, è stato fermato a Bali (Indonesia) mentre passeggiava durante il Nyepi, quando per 24 ore l’intera isola si ferma completamente. Bloccato dalle guardie di sicurezza locali dopo aver lasciato il suo hotel a Ubud, si è rifiutato di andare in caserma. “Davvero irrispettoso, dobbiamo rispettare la cultura balinese”, le critiche sui social. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Firenze: arrestato 44enne per aver vìolato il divieto di avvicinamento alla madreFIRENZE – E’ stato denunciato e arrestato con l’accusa di maltrattamenti, lesioni ed estorsione per aver violato la misura del divieto di... Dopo aver violato la libertà vigilata, anche l'aggressione e le minacce ai poliziotti: arrestato un uomoUn arresto per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale e una denuncia per spaccio di droga. Tutti gli aggiornamenti su Turista americano arrestato a Bali per... Discussioni sull' argomento Turista svizzero si fa beffe di una festività religiosa... arrestato; Insulta una festa religiosa di Bali, turista svizzero finisce in manette; Lo svizzero a Bali non si pente: Non mi interessano le regole, ho anche rubato...; Turista arrestato dopo aver infranto la rigida regola di Bali. Botte a un turista americano ebreo ortodosso alla stazione, arrestato giovane pakistanoQuesta la ricostruzione dei fatti. Sono da poco passate le 13.15. Un gruppo di cittadini americani di religione ebraica è in attesa di prendere un treno nei pressi della banchina 8. A un tratto, un ... ilgiorno.it Salvini ha violato il silenzio elettorale Il giorno prima del referendum ha pubblicato un post a favore del Sì, sfruttando le lacune di una legge ormai vecchia e fuori contesto. - facebook.com facebook Il vicepremier, nel giorno dell'inizio del silenzio elettorale alla vigilia del voto al referendum sulla Giustizia, ha scatenato le polemiche sui social dopo aver pubblicato una foto a favore della riforma x.com