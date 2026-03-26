Turate slitta la riapertura della sede di Poste Italiane

A Turate, la riapertura dello sportello postale è stata rimandata, causando disagi ai cittadini che avevano previsto di utilizzare il servizio. La sede di Poste Italiane rimane chiusa, prolungando i tempi di attesa per le operazioni di posta e servizi correlati. La situazione ha interessato chi si affidava regolarmente allo sportello per le proprie esigenze quotidiane.

Un nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei. Monopattini elettrici: dal 16 maggio obbligo del “targhino”. Come richiederlo e i costi Dopo mesi di attesa, la riforma del Codice della Strada diventa operativa. Con la pubblicazione. Casa e lavoro? In provincia di Varese: mutuo al 2,99% per chi si trasferisce Trovare lavoro e mettere radici. È questo, in sintesi, l’obiettivo di “Vieni a Vivere a. E’ finita l’era dei voli low cost a causa della guerra in Medio Oriente? Non. A Milano, un uomo di 40 anni è stato arrestato con l’accusa di atti persecutori,. Venerdì 27 marzo si preannuncia una giornata critica per la mobilità a Milano e nell’hinterland. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Turate, slitta la riapertura della sede di Poste Italiane Articoli correlati Slitta la riapertura dell'ufficio postale: il sindaco 'sollecita' Poste ItalianeDopo la comunicazione di un ulteriore slittamento per la fine dei lavori del progetto "Polis", il primo cittadino ha scritto una lettera in cui... Giornata della donna, la cartolina filatelica di Poste Italiane: "L’8 marzo è ogni giorno"Un messaggio di impegno che vuole andare oltre il giorno di celebrazione e che conferma l'attenzione aziendale verso un tema ancora oggi prioritario... Una raccolta di contenuti su Poste Italiane Slitta a fine giugno la riapertura della Posta di Turate: il Comune chiede un ufficio postale mobileProblemi organizzativi durante i lavori fanno slittare la riapertura dello sportello postale, inizialmente prevista per metà aprile ... varesenews.it Slitta a giugno la riapertura dell’ufficio postale di Gorla MaggioreI lavori strutturali sono stati completati ma restano da ultimare gli interventi su rete e sistemi di sicurezza prima del ritorno all’attività nella sede di Gorla Maggiore ... varesenews.it