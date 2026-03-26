Tre famiglie della Bassa friulana sono state coinvolte in una truffa portata a termine nell’agosto 2024 usando il metodo del “finto incidente”. Una chiamata improvvisa ha annunciato a tre anziani che i loro figli erano stati coinvolti in un grave incidente, generando paura e smarrimento. Le vittime si sono fatte ingannare, cadendo nel raggiro messo in atto dai truffatori.

Individuata dai carabinieri di Latisana la presunta autrice di tre truffe messe a segno nell’estate 2024 nella Bassa friulana. Decisive le indagini tra testimonianze, accertamenti tecnici e immagini di videosorveglianza Una chiamata improvvisa, la notizia di un grave incidente e la paura che paralizza. È così che tre anziani residenti nella Bassa friulana sono finiti nella rete di una truffa ben orchestrata, consumata nell’agosto 2024 con il metodo del “finto incidente”. I carabinieri della Compagnia di Latisana hanno eseguito una misura cautelare in carcere nei confronti di una donna campana di 32 anni, ritenuta responsabile dei raggiri in concorso con un complice ancora da identificare. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

© Udinetoday.it - “Tuo figlio ha fatto un incidente”: il raggiro che ha colpito tre famiglie

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