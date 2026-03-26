In Italia, il tema dei tumori e della prevenzione è stato al centro di un evento che ha coinvolto figure sportive di rilievo. Durante l'iniziativa, un noto allenatore è stato premiato da un rappresentante delle istituzioni sportive, sottolineando il ruolo degli allenatori come punti di riferimento per i giovani. L'evento ha anche affrontato la questione delle notizie false legate alla salute e alla prevenzione.

Roma, 26 mar. (Adnkronos Salute) - "Noi allenatori siamo una figura di riferimento per i giovani e i giovanissimi che vengono nelle nostre scuole calcio. Abbiamo un compito importante: insegnare loro le regole del gioco ma, soprattutto, il rispetto degli altri, combattere ogni forma di razzismo e promuovere corretti stili di vita. Troppi giovani fumano, abbandonano la dieta mediterranea, consumano alcol. Con il progetto 'Allenatore alleato di salute' vogliamo insegnare, senza sostituirci ai medici, che seguire corretti stili di vita significa diventare campioni della propria vita. In questi anni abbiamo promosso decine di incontri, formato allenatori delle squadre locali e portato il progetto in Europa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tumori, Max Allegri premiato da Schillaci, sport e prevenzione contro fake news

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