TS – Quanti soldi può portare Douglas Luiz alla Juve? Facciamo due calcoli

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus potrebbe ottenere un guadagno economico legato a un possibile trasferimento di Douglas Luiz. La questione riguarda i costi e i ricavi associati a questa operazione, con dettagli sui potenziali benefici finanziari per il club. La notizia si basa su stime e analisi di mercato relative al giocatore, senza ulteriori commenti o considerazioni.

2026-03-25 19:04:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Tuttosport: La Juve può ricavare qualcosa da Douglas Luiz? E se sì, quanto? Il brasiliano è uno dei più clamorosi errori di mercato degli ultimi anni e, in questo momento, è in prestito all’ Aston Villa, dove – finalmente – sta ritrovando un po’ di presenze e di forma, dopo una prima parte della stagione decisamente deludente al Nottingham Forrest. E, infatti, l’Aston Villa sembrerebbe intenzionata a riscattare il giocatore che, nell’estate del 2024, aveva venduto alla Juve per 50 milioni di euro. Sì, ma a quanto? Juve, le cifre per cedere Douglas Luiz. Facciamo due calcoli: la Juve, a fine stagione, se lo ritroverà a bilancio con il valore di 25 milioni. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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RIVENDUTO ALLA METÀ Secondo Tuttosport, Juve e Aston Villa starebbero trattando per la cessione di Douglas Luiz a titolo definitivo L’Aston Villa lo ha venduto a 50 milioni e vorrebbe riprenderlo a 25 milioni, cifra che permetterebbe alla Juve di n - facebook.com facebook

Quanti soldi può portare Douglas Luiz Il brasiliano in questo momento è all’Aston Villa, ma a giugno cosa succederà #DouglasLuiz #Juventus #Tuttosport x.com