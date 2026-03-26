Trump tra negoziati e l’attacco all’isola di Kharg Iran rafforza difese

Le tensioni tra Stati Uniti e Iran continuano a intensificarsi, con possibili implicazioni militari sulla vicina isola di Kharg. Mentre le negoziazioni per risolvere il conflitto non hanno ancora raggiunto risultati concreti, l'Iran ha rafforzato le proprie difese nella regione. La situazione rimane instabile, e il rischio di un'escalation militare è considerato concreto.

(Adnkronos) – La guerra tra Stati Uniti e Iran può sbarcare sull'isola di Kharg. Il dialogo per porre fine al conflitto, al di là dell'ottimismo esibito da Donald Trump, non è entrato nel vivo e il rischio di escalation rimane concreto. Washington e Teheran potrebbero sedersi al tavolo nei prossimi giorni, con il Pakistan candidato. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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