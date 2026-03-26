Trump rivela un regalo dell’Iran | dieci petroliere cariche di greggio
Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato di aver ricevuto dieci petroliere cariche di greggio provenienti dall’Iran, definendolo un “regalo” ricevuto dal paese mediorientale. La notizia è stata comunicata in un momento di tensioni tra i due paesi, senza ulteriori dettagli sul contesto o le modalità di questa consegna. Non sono state fornite dichiarazioni ufficiali da parte delle autorità iraniane.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Dichiarazioni del presidente USA sui rapporti con Teheran. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che l’Iran sarebbe fortemente interessato a raggiungere un accordo con Washington, arrivando persino a “implorare” un’intesa per mettere fine alle tensioni. Durante una riunione del gabinetto, Trump ha sottolineato che sono in corso colloqui concreti con interlocutori ritenuti affidabili e determinati. Il misterioso invio di petroliere. Trump ha poi rivelato nuovi dettagli su quello che ha definito un gesto significativo da parte di Teheran. Rivolgendosi all’inviato speciale Steve Witkoff, ha spiegato: “Abbiamo ricevuto un regalo dall’Iran: inizialmente avevano parlato di otto petroliere cariche di petrolio”. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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