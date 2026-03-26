Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato di aver ricevuto dieci petroliere cariche di greggio provenienti dall’Iran, definendolo un “regalo” ricevuto dal paese mediorientale. La notizia è stata comunicata in un momento di tensioni tra i due paesi, senza ulteriori dettagli sul contesto o le modalità di questa consegna. Non sono state fornite dichiarazioni ufficiali da parte delle autorità iraniane.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Dichiarazioni del presidente USA sui rapporti con Teheran. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che l’Iran sarebbe fortemente interessato a raggiungere un accordo con Washington, arrivando persino a “implorare” un’intesa per mettere fine alle tensioni. Durante una riunione del gabinetto, Trump ha sottolineato che sono in corso colloqui concreti con interlocutori ritenuti affidabili e determinati. Il misterioso invio di petroliere. Trump ha poi rivelato nuovi dettagli su quello che ha definito un gesto significativo da parte di Teheran. Rivolgendosi all’inviato speciale Steve Witkoff, ha spiegato: “Abbiamo ricevuto un regalo dall’Iran: inizialmente avevano parlato di otto petroliere cariche di petrolio”. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Trump rivela un “regalo” dell’Iran: dieci petroliere cariche di greggio

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