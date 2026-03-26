Trump | L’Iran ha autorizzato il passaggio di dieci petroliere d Hormuz come regalo

Durante una dichiarazione, una figura pubblica ha affermato che un Paese ha autorizzato il passaggio di dieci petroliere attraverso lo Stretto di Hormuz, definendolo un “regalo”. La stessa persona ha riferito che questa autorizzazione è avvenuta nell’ambito di colloqui indiretti con gli Stati Uniti. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle modalità o le tempistiche di questa autorizzazione.

Donald Trump ha affermato che l’Iran ha autorizzato il passaggio di dieci petroliere per lo Stretto di Hormuz come “regalo” nell’ambito dei colloqui indiretti con gli Stati Uniti. Il presidente americano, che martedì aveva accennato per la prima volta a un misterioso “regalo molto grande” da parte di Teheran, ha rivelato che la Repubblica islamica aveva promesso di autorizzare il passaggio di “otto grandi petroliere” e alla fine ha lasciato transitare “dieci navi“. La strategia in Iran? È interessante vedere come la pensano al Cremlino Invasione di terra Usa in Iran, il generale Tricarico: “La reputo improbabile. Le bare dei soldati sarebbero un duro colpo anche per Trump” Le Idf israeliane avvisano l’Europa: “I nuovi missili iraniani possono colpirvi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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