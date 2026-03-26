Trump ferma di nuovo gli attacchi perché i negoziati vanno bene Ce lo chiede Teheran Ucciso il comandante della Marina dei Pasdaran – La diretta
Nel 27esimo giorno della guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran, il governo statunitense ha annunciato di aver fermato temporaneamente gli attacchi militari, citando i negoziati in corso e la richiesta di Teheran. Nel frattempo, è stato comunicato il decesso di un comandante della Marina dei Pasdaran. Durante le operazioni, le forze iraniane hanno minato l’isola di Khar G, rafforzando le tensioni nella regione.
Nel 27esimo giorno della Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran Teheran si prepara all’invasione americana minando l’isola di Kharg. Si vocifera di uno sbarco anfibio di truppe americane sull’isola, mentre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ribadisce che i negoziatori stanno trattando ma temono di essere uccisi. Intanto l’Iran prepara anche una legge per riscuotere un pedaggio dalle navi che passano per lo stretto di Hormuz e l’Idf continua ad attaccare Teheran, che risponde con bombe a grappolo sul territorio israeliano. Donald Trump dice di voler concedere altri 10 giorni all’Iran, come richiesto dallo stesso governo di Tehran, scrive il presidente americano sul social Truth. 🔗 Leggi su Open.online
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