Trump ferma di nuovo gli attacchi perché i negoziati vanno bene Ce lo chiede Teheran Ucciso il comandante della Marina dei Pasdaran – La diretta

Nel 27esimo giorno della guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran, il governo statunitense ha annunciato di aver fermato temporaneamente gli attacchi militari, citando i negoziati in corso e la richiesta di Teheran. Nel frattempo, è stato comunicato il decesso di un comandante della Marina dei Pasdaran. Durante le operazioni, le forze iraniane hanno minato l’isola di Khar G, rafforzando le tensioni nella regione.