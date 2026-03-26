Truffa milionaria a Ursula Andress i soldi riciclati in super ville e opere d’arte | Io adulata e manipolata sono sotto choc

Una donna ha denunciato di essere stata coinvolta in una truffa da milioni di euro. Secondo quanto riferito, i soldi sarebbero stati riciclati attraverso acquisti di ville di lusso e opere d’arte. Le indagini partite dalla Svizzera si sono trasferite in Toscana, dove sono stati sequestrati alcuni beni riconducibili agli sospettati. La vittima ha dichiarato di sentirsi adulata e manipolata, e si trova sotto shock.

Firenze – Follow the money. Dalla Svizzera alla Toscana. Così è stata smascherata la maxi truffa ai danni di Ursula Andress, l’attrice svizzera, oggi 90enne, celebre per essere stata la prima Bond girl del cinema, immortalata con il leggendario bikini bianco in ‘Agente 007 - Licenza di uccidere’ (1962) su una spiaggia del Mar dei Caraibi, davanti a Sean Connery nei panni dell’agente segreto. L’inchiesta ha origine in Svizzera, dove Andress ha denunciato una progressiva ’emorragia’ delle sue disponibilità economiche affidate a fiduciari e gestori finanziari, su tutti il noto banchiere Eric Freymond. La procura del Cantone di Vaud ha aperto un’inchiesta e rilevato operazioni opache e sofisticate, finalizzate a ostacolare la tracciabilità del denaro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Truffa milionaria a Ursula Andress, i soldi riciclati in super ville e opere d’arte: “Io adulata e manipolata, sono sotto choc” Articoli correlati Truffa in Svizzera, svolta a Firenze: ritrovato il patrimonio milionario rubato a Ursula Andress. L’amarezza dell’attrice: “Adulata e manipolata”L’immaginario collide a stento con l’amara realtà che la cronaca rimanda: quella che catapulta dal bikini più famoso della storia del cinema – su una... Ursula Andress truffata per 20 milioni di euro: “Sotto shock, sono stata manipolata per anni”Dramma per la prima storica Bond girl: Ursula Andress denuncia un raggiro finanziario colossale orchestrato dal suo ex gestore patrimoniale. Altri aggiornamenti su Ursula Andress Argomenti discussi: Ursula Andress compie 90 anni: tra gloria, amore e una truffa shock. Ritrovato il patrimonio milionario rubato a Ursula Andress: beni e opere d’arte dell’ex Bond Girl erano nascosti in Toscana, nel cuore del ChiantiLa DDA di Firenze ha sequestrato ville, vigneti e opere d'arte a San Casciano Val di Pesa, parte del patrimonio sottratto alla prima Bond Girl ... ilfattoquotidiano.it Ursula Andress, recuperati 20 milioni dopo la truffa: maxi sequestro a FirenzePer contrastare questa rete di illeciti, la Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Firenze ha disposto un maxi-sequestro preventivo. Il provvedimento ha interessato beni, immobili e disponi ... it.blastingnews.com