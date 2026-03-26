Trova le differenze | le nuove immagini di Saturno scattate da James Webb e Hubble sono sorprendenti

La NASA ha pubblicato nuove immagini di Saturno scattate dai telescopi spaziali James Webb e Hubble. Le fotografie offrono una veduta mai vista prima del pianeta degli anelli, evidenziando dettagli sorprendenti. Le immagini mostrano variazioni di colore e struttura che non erano state catturate in precedenza. Entrambi gli strumenti hanno catturato il pianeta a diverse distanze e in diverse condizioni di illuminazione.

La NASA ha rilasciato una straordinaria serie di immagini di Saturno che mostrano il pianeta degli anelli come non era mai stato visto prima. Le fotografie, catturate rispettivamente dal James Webb Space Telescope e dal telescopio spaziale Hubble nella seconda metà del 2024, offrono quella che l’agenzia spaziale definisce “la visione più completa di Saturno fino ad oggi”. Ciò che rende questi scatti particolarmente significativi è la combinazione di due prospettive complementari. Hubble ha catturato la luce visibile riflessa dal pianeta il 22 agosto 2024, evidenziando le iconiche tonalità gialle di Saturno, prodotte in parte dai cristalli di ammoniaca e dagli idrocarburi come il metano presenti nella sua atmosfera. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Trova le differenze: le nuove immagini di Saturno “scattate” da James Webb e Hubble sono sorprendenti Articoli correlati Leggi anche: Il caro carburanti continua a ruggire con il diesel che vola a 1,71 euro. Ecco come sono cambiati i prezzi dal primo gennaio 2026 quando sono scattate le nuove accise Leggi anche: Trova le differenze