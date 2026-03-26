Trescore la professoressa resta grave L’accoltellamento in diretta Telegram

Un episodio inquietante si è verificato in un istituto comprensivo di Trescore, dove una professoressa è rimasta in condizioni gravi dopo essere stata accoltellata. L’intera vicenda è stata documentata da uno studente di 13 anni, che ha condiviso in diretta su Telegram le immagini e i dettagli dell’aggressione. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

LA RICOSTRUZIONE. Choc nell’istituto comprensivo di Trescore. Lo studente di 13 anni ha ripreso tutto e ha trasmesso in diretta su Telegram. In casa aveva materiale per esplosivi. Alle 7.40 ha varcato come tutti i giorni l’ingresso delle scuole medie di Trescore Balneario dove frequenta la terza A. Solo che mercoledì 25 marzo questo studente tredicenne indossava i pantaloni con i colori mimetici, una maglietta con la scritta «vendetta» e soprattutto in tasca aveva un coltello simile a quello di Rambo e nello zaino una pistola scacciacani. Salito al primo piano, ha intercettato in corridoio la sua professoressa di francese, Chiara Mocchi – 57 anni, di Berzo San Fermo – e le ha sferrato diverse coltellate, di cui almeno due profonde, una all’addome e l’altra al collo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Trescore, la professoressa resta grave. L’accoltellamento in diretta Telegram Articoli correlati Bergamo, 13enne accoltella una professoressa in diretta Telegram: la donna è graveChiara Mocchi, una professoressa di 58 anni è stata accoltellata mercoledì mattina, poco prima delle 8, all’interno dell’istituto comprensivo di via... Accoltellamento Trescore Balneario, aggressione alla professoressa filmata dal 13enne, scacciacani nello zaino ed esplosivo in casaLa 57enne professoressa di francese accoltellata a Trescore Balneario è stata operata dopo essere stata trasportata d'urgenza con l'elicottero... Altri aggiornamenti su Trescore la professoressa resta grave... Temi più discussi: Aggressione di Trescore Balneario/BG, Fontana: vicini all’insegnante; Trescore Balneario, tredicenne accoltella insegnante: choc a scuola, cosa sappiamo; Valditara sulla prof accoltellata a Trescore: subito misure contro criminalità giovanile. Fontana: oltrepassato ogni limite; Professoressa accoltellata a Trescore, lo sgomento della politica. Fontana: Atto vile che oltrepassa ogni limite. Trescore Balneario, professoressa accoltellata da 13enne: l'aggressione in diretta social e con la maglia 'vendetta'In casa del ragazzino trovato materiale 'potenzialmente esplosivo', su cui sono in corso accertamenti dei carabinieri ... adnkronos.com Professoressa accoltellata a Trescore, lo sgomento della politica. Fontana: Atto vile che oltrepassa ogni limiteL'aggressione mercoledì mattina all’Istituto Da Vinci di Trescore. Fratelli d'Italia: Scenario inquietante che non può essere archiviato ... bergamonews.it I metal detector nelle scuole servono Il caso americano dice di no L’aggressione a una docente a Trescore Balneario ha riaperto il dibattito sulla sicurezza negli istituti scolastici. Ogni giorno da decenni a New York vengono scannerizzati 100mila studenti, ma x.com Sono tanti i commenti, sdegnati, a seguito dell’accoltellamento di una docente di francese, la prof Chiara Mocchi, per mano di uno studente 13enne, mentre camminava in un corridoio della scuola media di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo - facebook.com facebook