Trescore coltelli a scuola e al Cre | Più attenzione sui giovani

A Trescore Balneario, un ragazzino di 13 anni ha ferito una docente nei corridoi della scuola media Leonardo Da Vinci con un coltello. L’incidente ha riacceso la discussione sulla sicurezza nelle scuole e sull’uso di armi tra i giovani. La vicenda si aggiunge ad altri episodi simili avvenuti recentemente, sollevando domande su come venga gestita la presenza di strumenti pericolosi tra i minori.

Quanto successo a Trescore Balneario, dove un 13enne ha accoltellato una docente nei corridoi della scuola media Leonardo Da Vinci, riporta al centro il tema della sicurezza negli ambienti scolastici e, più in generale, della diffusione di armi tra i giovanissimi. Un episodio grave, che secondo gli investigatori resta isolato, ma che si inserisce in un contesto più ampio. Basti pensare che, sempre a Trescore, in estate, un coltello è stato sequestrato a un ragazzo di 14 anni persino durante il Cre, in oratorio. Si trattava di un Opinel, un coltello pieghevole che teneva nello zainetto. Un fatto senza conseguenze, ma che ha comunque sollevato interrogativi tra educatori e famiglie. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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