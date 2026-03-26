Trescore Balneario Chiara Mocchi è fuori pericolo Valditara | colpa dei social

A Trescore Balneario, Chiara Mocchi, la docente ferita ieri da uno studente tredicenne, è stata dichiarata fuori pericolo. Il ministro dell'Istruzione ha commentato la vicenda attribuendo la responsabilità ai social media. La vicenda ha attirato l'attenzione sull'episodio di violenza avvenuto in una scuola del paese.

È fuori pericolo Chiara Mocchi, la docente accoltellata ieri a Trescore Balneario dallo studente tredicenne. La donna, 57 anni, ha trascorso la notte in terapia intensiva senza complicazioni ed é in miglioramento. Questa mattina è stata trasferita in reparto. Lo fa sapere un portavoce dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove ieri l’insegnante era stata operata d’urgenza dopo l’aggressione. Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara in un’intervista al Corriere della Sera dice che episodi di violenza come quello di Bergamo «scontano l’influenza negativa dei social, come dimostrano diversi studi internazionali». Secondo Valditara si tratta di un fenomeno che non riguarda solo l’Italia: «Serve però anche una svolta culturale. 🔗 Leggi su Open.online

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