Laura Pausini ha condiviso un episodio in cui tre persone in coma si sarebbero risvegliate dopo aver ascoltato le sue canzoni. La cantante ha spiegato che si tratta di casi avvenuti in diverse circostanze, senza fornire dettagli specifici sui luoghi o le date. L'episodio è stato raccontato durante un'intervista, senza ulteriori conferme o approfondimenti ufficiali.

Laura Pausini ha raccontato un episodio molto particolare legato al suo rapporto con il pubblico, parlando di tre casi in cui alcune persone in coma si sarebbero risvegliate proprio ascoltando le sue canzoni. E in una di queste occasioni lei era anche presente. L’artista ne ha parlato durante il format Fuori Tempo di Radio Italia, spiegando: “ Due ragazze e un ragazzo che erano in coma, tutti e tre si sono risvegliati con le mie canzoni ”. Un racconto che diventa ancora più incredibile quando entra nel dettaglio di uno di questi episodi: “ In un caso è successo mentre io ero lì. Quando vedi una persona che si sveglia perché gli tieni la mano e gli stai cantando una tua canzone, ti cambia tutto”. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Tre persone in coma si sono risvegliate ascoltando Laura Pausini: il racconto incredibile della cantante

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