tre bellissimi libri per iniziare viaggiando la lunga stagione della luce

Sono stati pubblicati tre nuovi libri pensati per accompagnare i lettori nella lunga stagione della luce. Tra questi, uno con il titolo ispirato all'esordio letterario di un autore italiano, che mira a riscoprire il piacere della lettura. Questi volumi offrono diverse prospettive per chi desidera iniziare un viaggio tra pagine e parole.

Fughe da fermo, il cui titolo si ispira all'esordio letterario di Edoardo Nesi, vuole essere uno stimolo a conservare il piacere di leggere. Dunque, ogni settimana, insieme a Martina Fasola del Libraccio di Como, che già collabora alla rassegna culturale Strade Blu Live. La magia di un libro è anche quella di accompagnarci in altri mondi, di farci entrare in empatia con i suoi protagonisti. Di prenderci per mano e riconsegnarci altrove, con la sensazione di avere vissuto un'esperienza nuova da conservare nel tempo. E allora ecco un altro viaggio da vivere tra le pagine di queste nuove storie, ovunque ci conducano anche a marzo, il mese in cui si allungano le giornate di sole. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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