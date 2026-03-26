travolse un diciottenne stava guidando drogato

Un giovane di 23 anni, accusato di aver investito e ucciso un diciottenne, ha visto aggravarsi la propria posizione. L’incidente si è verificato il 5 marzo, quando il conducente era alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. La vittima aveva appena compiuto 18 anni. La procura ha portato avanti ulteriori accertamenti sull’accaduto.

Si aggrava la posizione dell’investitore di 23 anni che il 5 marzo ha ucciso Arif Yagci, appena diciottenne. Dagli esami tossicologici sull’automobilista indagato per omicidio stradale – amico della vittima – è emersa la positività all’hashish: un’aggravante importante nella valutazione delle responsabilità. L’inchiesta è coordinata dalla Procura di Busto Arsizio, cui la Polizia locale di Somma Lombardo ha trasmesso gli atti. Gli agenti stanno raccogliendo testimonianze e analizzando i rilievi. Secondo quanto emerso, Arif Yagci stava camminando lungo il ciglio della strada quando è stato travolto dall’auto del ventitreenne. Il giovane Yagci viveva in Italia con il fratello Moustafa, titolare di una pizzeria-kebab molto frequentata e nota. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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