Trapani | truffe evolute gli anziani sono il bersaglio

Negli ultimi mesi, nella provincia di Trapani, sono stati segnalati diversi casi di truffe ai danni di persone anziane. I malfattori modificano frequentemente i metodi utilizzati per ingannare le vittime, rendendo più difficile l’intervento delle forze dell’ordine. Le autorità stanno monitorando attentamente la situazione e hanno avviato iniziative di sensibilizzazione tra la popolazione più anziana.

La provincia di Trapani si trova al centro di una campagna di frodi mirati contro la popolazione anziana, dove i criminali adattano costantemente le loro tattiche per eludere i controlli. Nonostante l’impegno costante dei Carabinieri nel contrasto del fenomeno, gli anziani rimangono il bersaglio principale a causa della vulnerabilità psicologica e dell’isolamento sociale che caratterizza molte famiglie locali. I modus operandi sono evolutivi: da finte chiamate su incidenti stradali si è passati a richieste di controllo oro in casa sotto falsa identità poliziesca. Le autorità insistono sul fatto che i veri agenti non chiedono mai denaro o gioielli direttamente alle vittime, invitando a chiamare immediatamente il numero unico 112 in caso di sospetto. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trapani: truffe evolute, gli anziani sono il bersaglio Articoli correlati Riconoscere le truffe. Arriva il vademecum per difendere gli anzianidi Daniele Rosi Imparare a riconoscere le truffe e acquisire gli strumenti per prevenirle. Leggi anche: Truffe e raggiri, gli anziani si difendono Aggiornamenti e notizie su Trapani truffe evolute gli anziani sono... Truffe in danno di anziani: azione di contrasto dei carabinieri del comando provinciale di TrapaniIl Comando Provinciale Carabinieri di Trapani prosegue la sua ferma azione di contrasto al fenomeno di truffe ai danni degli anziani, nel solco della più profonda tradizione dell’Arma, da sempre incen ... teleoccidente.it Maxi truffa ad anziani risparmiatori: tra gli indagati un’ex direttrice delle Poste. Bottino totale di 800mila euroScoperta una maxi truffa ai danni di anziani risparmiatori dalla Guardia di Finanza del Comando provinciale di Trapani. Sotto accusa sono finiti un’ex direttrice di un ufficio postale di un Comune del ... ilfattoquotidiano.it