tram si allagano i tombini di porta san felice dopo la fine del cantiere a bologna

A pochi giorni dalla fine dei lavori in una strada di Bologna, i tombini nei pressi di Porta San Felice si sono riempiti d’acqua, causando allagamenti. La situazione si è verificata dopo la conclusione dei lavori, con i tombini che risultano pieni d’acqua e la strada parzialmente allagata. Nessuna informazione ufficiale sulle cause o eventuali interventi in corso.

Bologna, 26 marzo 2026 – I tombini nei pressi di Porta San Felice sono pieni d’acqua. Questo a pochi giorni dalla conclusione dei lavori nella via. Un evento che ha subito fatto scattare l’allarme tra i residenti, preoccupati per un rischio allagamento già alla prima pioggia dopo la chiusura del ‘ cantierone ’ di San Felice. Allagamento tombini in Porta San Felice a Bologna: video Nella mattinata e nella serata di ieri, infatti, diversi cittadini hanno notato l’acqua accumularsi lungo la strada a causa del maltempo e hanno segnalato il problema all’amministrazione, temendo il peggio: ovvero che si trattasse di un difetto di pendenza del tombino, causando un ristagno dell’acqua e il conseguente rischio di allagamenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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