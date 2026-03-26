Il 1° aprile si terrà l’interrogatorio del tramviere coinvolto nel deragliamento avvenuto a Milano, nel quale egli ha dichiarato di aver avuto un malore prima dell’incidente. La discussione si concentrerà sull’analisi della scatola nera e del cellulare dell’uomo, mentre la scorsa settimana il conducente aveva scelto di non rispondere, affermando di essere ancora sotto choc e di non essere in condizione di parlare.

Milano, 26 marzo 2026 – La scorsa settimana aveva deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere, perché aveva detto di essere ancora sotto choc e, quindi, di non poter parlare con la serenità necessaria. Aveva però preannunciato che si sarebbe fatto interrogare al più presto. È stata quindi fissata per l’1 aprile dalla procura la data in cui sarà sentito il tranviere che era alla guida del Tramlink della linea 9 che, lo scorso 27 febbraio, è deragliato schiantandosi contro un palazzo e causando due morti e oltre cinquanta feriti. TRAM 9 DERAGLIATO VIALE VITTORIO VENETO MILANO, 27 FEBBRAIO 2026, ANSADAVIDE CANELLA Il tramviere ribadisce di aver avuto un malore e ha chiesto di non guidare più mezzi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tram deragliato, l’1 aprile l’interrogatorio del tramviere (che ribadisce di aver avuto un malore). Il nodo della scatola nera e dell’analisi sul cellulare

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