Un tram si è deragliato a Milano, causando disagi alla circolazione. Il conducente, rimasto coinvolto nell’incidente, ha chiesto di essere ascoltato dai pubblici ministeri. Durante l’interrogatorio ha ripetuto di aver avuto un malore alla guida e di essersi sentito svenire, ipotesi su cui gli inquirenti stanno indagando. Il conducente ha inoltre dichiarato di non voler più guidare.

Ribadisce ancora la versione del malore alla guida e dello svenimento, su cui gli inquirenti stanno facendo approfondimenti. Ma Pietro Montemurro, il tranviere alla guida del tram che è deragliato a Milano il 27 febbraio, ha chiesto di essere interrogato dai pm. L’incidente ha causato due morti e oltre cinquanta feriti. Il conducente, 60 anni, è indagato per disastro ferroviario, omicidio e lesioni colpose, e lo scorso 16 marzo, convocato in Procura, aveva deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere perché “ancora sotto choc”. I suoi legali, gli avvocati Benedetto Tusa e Mirko Mazzali, hanno depositato un’istanza alle pm Elisa Calanducci e Corinna Carrara con richiesta di interrogatorio, che deve essere ancora fissato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tram deragliato a Milano, il conducente chiede di essere interrogato dai pm. “Non voglio più guidare”

Articoli correlati

Tram 9 deragliato, il conducente chiede di essere interrogato. E ribadisce: “Svenuto per un malore, ora non voglio più guidare”Milano, 25 marzo 2026 – “Sono svenuto per un malore e ora voglio essere essere interrogato”.

Il conducente del tram deragliato a Milano ha chiesto di essere interrogato: “Non voglio più guidare”Dopo essersi avvalso della facoltà di non rispondere perché "ancora sotto shock", il conducente del tram deragliato a Milano ha chiesto di essere...

Tutto quello che riguarda Tram deragliato

Temi più discussi: Tram deragliato a Milano, il conducente del 9 chiede di essere interrogato; Tram deragliato a Milano: procura indaga su telefonata a ridosso dell'incidente; Tram deragliato a Milano, l'autista indagato non risponde al pm: È ancora sotto shock; Tram deragliato, 'il conducente era al telefono fino a 12 secondi prima'. L'Atm: 'Una violazione gravissima'.

Tram deragliato a Milano, conducente chiede di non guidare più e di essere sentito dai pm per difendersiIl conducente del tram deragliato a Milano si era precedentemente avvalso della facoltà di non rispondere. La sua ricostruzione e quali accuse sta affrontando ... virgilio.it

Tram deragliato a Milano, il conducente chiede di essere interrogato: l'infortunio sul lavoro e la sincope, la sua versioneIl conducente del tram deragliato è pronto a parlare. A quasi un mese dall’incidente di viale Vittorio Veneto, costato la vita a due persone, il tranviere ha chiesto di ... leggo.it

Dopo essersi avvalso della facoltà di non rispondere perché “ancora sotto shock”, il conducente del tram deragliato a Milano ha chiesto di essere interrogato Cosa ha raccontato - facebook.com facebook

#TG2000 - #Tram deragliato a #Milano, conducente al telefono poco prima dell’incidente #20marzo #TV2000 x.com