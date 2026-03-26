A circa un mese dal deragliamento del tram 9, che ha causato due vittime e diversi feriti, si terrà un incontro tra le autorità investigative presso la procura. È stata completata l’analisi della scatola nera del mezzo, e l’inchiesta si sta ampliando con ulteriori accertamenti. La settimana di Pasqua potrebbe essere quella in cui si avranno aggiornamenti più significativi sul caso.

Milano, 26 marzo – La settimana prossima, quella di Pasqua, potrebbe segnare una svolta nell’indagine sul deragliamento del tram 9, che esattamente un mese fa ha provocato la morte di Ferdinando Favia e Okon Johnson Lucky e il ferimento di altri 54 passeggeri. Ieri mattina si è tenuto un vertice in Procura, al quale hanno preso parte i magistrati titolari del fascicolo Elisa Calanducci e Corinna Carrara, il perito Fabrizio D’Errico, gli agenti della Squadra interventi speciali della polizia locale guidati dal comandante Gianluca Mirabelli e i carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro coordinati dal tenente colonnello Loris Baldassarre. Tram deragliato a Milano, Okon resta un “invisibile”: impossibile rintracciare i familiari La scatola nera decisiva. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tram 9, il vertice in procura un mese dopo il deragliamento. Pronta l’analisi della scatola nera: ora l’inchiesta si allarga

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