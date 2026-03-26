Traffico Roma del 26-03-2026 ore 20 | 30

Il traffico a Roma intorno alle 20:30 del 26 marzo 2026 presenta code di circa un chilometro a causa di un incidente. Le auto si sono rallentate sulla strada principale, creando rallentamenti nella circolazione. La situazione interessa una zona trafficata della città, con le vetture ferme o a passo d’uomo in prossimità del punto dell’incidente. Nessuna informazione ufficiale sulle cause o eventuali feriti.

Luceverde Roma trovati a causa di un incidente Ci sono code per circa un chilometro sulla Roma Napoli e tra Pontecorvo e Ceprano verso Roma sul Raccordo Anulare traffico ancora in carreggiata interna con code dalla Nomentana la A24 code per lavori sulla Salaria tra l'aeroporto dell'Urbe via dei Prati Fiscali verso il centro ricordiamo che c'è una riduzione della sede stradale altre cose ma per traffico su via del Foro Italico da Corso di Francia viale della Moschea verso la Salaria per lavori si sta in coda anche su via del Porto Fluviale nelle due direzioni ancora trafficata anche la via Cristoforo Colombo con code da via di... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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