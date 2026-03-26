Traffico Roma del 26-03-2026 ore 18 | 30

Alle 18:30 del 26 marzo 2026, si segnala un incidente sul Raccordo Anulare di Roma. La situazione si è recentemente risolta e il traffico si sta progressivamente sbloccando. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso, e la viabilità sta tornando alla normalità. Nessun dettaglio sulle cause dell’incidente è stato comunicato.

Luceverde Roma ben trovati sul Raccordo Anulare a causa di un incidente da poco risolto Ci sono ancora coda in carreggiata interna dalla Cassia alla Salaria proseguendo rallentamenti e code per traffico dalla Nomentana alla 24 code a tratti anche in carreggiata esterna dalla Laurentina alla diramazione di Roma Sud ancora intenso il traffico sulla Flaminia con code da via di Grottarossa raccordo verso Labaro stessa situazione sulla Salaria con code registrate tra la tangenziale est e l'aeroporto dell'Urbe nelle due direzioni su via del Foro Italico coda verso San Giovanni da di Francia via Salaria e proseguendo sulla tangenziale... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 26-03-2026 ore 18:30 Articoli correlati Traffico Roma del 03-03-2026 ore 18:30Luceverde Roma per un veicolo in panne incolonnamenti sulla Pontina da Tor de' Cenci a Castel Romano verso Pomezia molto trafficate la via Cristoforo... Traffico Roma del 18-03-2026 ore 18:30Luceverde Roma Buonasera Bentrovati traffico molto intenso in queste ore sono intero percorso del raccordo anulare in carreggiata interna ci sono... LA VIDA DE JESÚS – EL CAMINO DE LA LUZ | DOCUMENTAL COMPLETO (6 HORAS · 50 CAPÍTULOS) Approfondimenti e contenuti su Traffico Roma del Temi più discussi: Domenica 29 marzo l'ultimo blocco del traffico a Roma. Tutte le informazioni: fasce orarie, deroghe ed eventi; Maratona di Roma 2026: le chiusure al traffico, i bus deviati e i divieti di sosta. Sabato un anticipo con la stracittadina; Eventi, lavori in corso, concerti e domenica ecologica del 29 marzo: le modifiche alla viabilità di Roma; Le strade chiuse a Roma sabato 21 e domenica 22 marzo. Traffico Roma del 26-03-2026 ore 16:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità a Spinaceto Per consentire la rimozione di un albero pericolante ... romadailynews.it Traffico Lazio del 26-03-2026 ore 09:30Luceverde Lazio Bentrovati traffico nel complesso traffico nel complesso scorrevole sulla rete autostradale del territorio intenso il traffico a Roma ... romadailynews.it Domenica 29 marzo l'ultimo blocco del traffico a Roma. Tutte le informazioni: fasce orarie, deroghe ed eventi ift.tt/Lw6sbxy x.com Roma non è solo traffico. Roma è stata un circuito. Tra Caracalla, Monte Mario, le strade che oggi percorriamo senza pensarci… un tempo si correva davvero. Moto, velocità, storia. Ti sei mai chiesto cosa c’era prima delle nostre uscite della domenica Abbia - facebook.com facebook