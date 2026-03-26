Traffico Roma del 26-03-2026 ore 16 | 30

Il traffico a Roma nel pomeriggio del 26 marzo 2026 alle 16:30 registra alcune congestioni in zona Spinaceto. L’informazione sulla mobilità è fornita dal servizio di infomobilità gestito da Luce Verde e Roma Servizi per la Mobilità. Non sono state segnalate incidenti o chiusure di strade, ma si segnalano rallentamenti in alcune arterie principali della zona.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità a Spinaceto Per consentire la rimozione di un albero pericolante momentaneamente chiuso viale degli Eroi di Cefalonia tra via Aldo Luisi e via Alberto Cozzi nelle due direzioni deviate anche le linee del trasporto pubblico in centro dalle 18 alle 20 manifestazione in via Bissolati possibili ripercussioni al traffico della zona alle 21 al palazzo dello sport dell'EUR il concerto di Holly non si escludono allenamenti nell'area circostante il palazzo dello sport lo ricordiamo è raggiungibile anche con la linea B della metropolitana in direzione Laurentina. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 26-03-2026 ore 16:30 Articoli correlati Traffico Roma del 03-03-2026 ore 16:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità per un incidente su via Cristoforo Colombo tra via di... Traffico Roma del 16-03-2026 ore 16:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità su via del Foro Italico tratto della tangenziale code per... World Radio Day 2026 - Conduzione di coppia con Radio Kiss Kiss, Radio Monte Carlo e Radio Capital Una raccolta di contenuti su Traffico Roma del Temi più discussi: Domenica 29 marzo l'ultimo blocco del traffico a Roma. Tutte le informazioni: fasce orarie, deroghe ed eventi; Eventi, lavori in corso, concerti e domenica ecologica del 29 marzo: le modifiche alla viabilità di Roma; Maratona di Roma 2026: le chiusure al traffico, i bus deviati e i divieti di sosta. Sabato un anticipo con la stracittadina; Le strade chiuse a Roma sabato 21 e domenica 22 marzo. Traffico Roma del 26-03-2026 ore 07:30Luceverde Roma trafficata la carreggiata interna del raccordo anulare con code tra Casilina e doppia coda anche in esterna tra Prenestina e Tiburtina ... romadailynews.it Traffico Lazio del 26-03-2026 ore 09:30Luceverde Lazio Bentrovati traffico nel complesso traffico nel complesso scorrevole sulla rete autostradale del territorio intenso il traffico a Roma ... romadailynews.it Domenica 29 marzo l'ultimo blocco del traffico a Roma. Tutte le informazioni: fasce orarie, deroghe ed eventi ift.tt/Lw6sbxy x.com Roma non è solo traffico. Roma è stata un circuito. Tra Caracalla, Monte Mario, le strade che oggi percorriamo senza pensarci… un tempo si correva davvero. Moto, velocità, storia. Ti sei mai chiesto cosa c’era prima delle nostre uscite della domenica Abbia - facebook.com facebook