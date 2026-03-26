Il traffico a Roma il 26 marzo 2026 alle 14:30 mostrava alcune criticità, secondo il servizio di infomobilità curato da Luce Verde e Roma Servizi per la Mobilità. Le autorità hanno diffuso aggiornamenti riguardo alla situazione della viabilità nella capitale, con indicazioni sui possibili disagi e sulle zone interessate. L'informazione viene fornita in previsione della mattinata successiva.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità domani mattina €1 da piazza Sant'Eurosia alla Garbatella raggiungerà il mausoleo delle Fosse Ardeatine in via Ardeatina dalle 8 alle 12:30 percorrerà anche piazza Oderico da Pordenone via delle Sette Chiese e attraverserà la Colombo previste le modifiche per 7 linee un corteo anche sabato da Piazza della Repubblica a raggiungere Piazza di Porta San Giovanni dalle 14 fino era lungo Viale Luigi Einaudi Piazza dei Cinquecento via Cavour Piazza dell'esquilino via Merulana fino alle 19 deviazioni per oltre 30 linee del trasporto pubblico il 29 marzo stop ai motori del traffico privato nei confini della fascia verde per la domenica logica uno stop che prevede diverse deroghe i dettagli sul sito romamobilita. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 26-03-2026 ore 14:30

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