Traffico Roma del 26-03-2026 ore 11 | 30

Il traffico a Roma si presenta intenso alle 11:30 del 26 marzo 2026, secondo i dati di infomobilità curati da luce verde e Roma servizi per la mobilità. Le strade sono caratterizzate da rallentamenti e congestioni in diverse zone della città, con alcune arterie che registrano code e difficoltà negli spostamenti. La situazione del traffico viene monitorata in tempo reale e comunicata attraverso i canali ufficiali.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità traffico intenso le principali arterie anche per il maltempo in particolare code a tratti sul grande raccordo anulare e sulla A24 da Portonaccio in direzione tangenziale est sempre la tangenziale est in direzione Salaria rallentamenti sulle consolari Cassia Flaminia e Salaria dal raccordo in direzione centro e sulla Casilina rallentamenti per un incidente all'altezza della Casilina Vecchia sempre per un incidente Code in via delle Capannelle traffico intenso sul Muro Torto tra Viale Galoppatoio e piazzale Flaminio e in via della Maglianella per un incidente all'altezza del grande raccordo anulare rallentamenti sulla Pontina da Mostacciano alla Colombo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 26-03-2026 ore 11:30 Articoli correlati Traffico Roma del 03-03-2026 ore 11:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità proseguono in centro i lavori di riqualificazione delle aree... Traffico Roma del 11-03-2026 ore 11:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sulla Cassia traffico intenso tra la storta e la trionfale in... World Radio Day 2026 - Conduzione di coppia con Radio Kiss Kiss, Radio Monte Carlo e Radio Capital Tutti gli aggiornamenti su Traffico Roma del Temi più discussi: Domenica 29 marzo l'ultimo blocco del traffico a Roma. Tutte le informazioni: fasce orarie, deroghe ed eventi; Maratona di Roma 2026: le chiusure al traffico, i bus deviati e i divieti di sosta. Sabato un anticipo con la stracittadina; Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale; Eventi, lavori in corso, concerti e domenica ecologica del 29 marzo: le modifiche alla viabilità di Roma. Traffico Roma del 26-03-2026 ore 08:30Luceverde Roma Bentrovati intenso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo concludi tra Casilina e da Appia rallentamenti e code anche in ... romadailynews.it Domenica 29 marzo l'ultimo blocco del traffico a Roma. Tutte le informazioni: fasce orarie, deroghe ed eventiIl 29 marzo è in arrivo la quinta e ultima domenica ecologica di Roma con conseguente blocco del traffico all’interno dei confini della Fascia Verde ( qui la mappa ). Lo stop ai veicoli più inquinanti ... romatoday.it Domenica 29 marzo l'ultimo blocco del traffico a Roma. Tutte le informazioni: fasce orarie, deroghe ed eventi ift.tt/Lw6sbxy x.com Roma non è solo traffico. Roma è stata un circuito. Tra Caracalla, Monte Mario, le strade che oggi percorriamo senza pensarci… un tempo si correva davvero. Moto, velocità, storia. Ti sei mai chiesto cosa c’era prima delle nostre uscite della domenica Abbia - facebook.com facebook