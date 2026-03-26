Traffico Roma del 26-03-2026 ore 11 | 30

Da romadailynews.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il traffico a Roma si presenta intenso alle 11:30 del 26 marzo 2026, secondo i dati di infomobilità curati da luce verde e Roma servizi per la mobilità. Le strade sono caratterizzate da rallentamenti e congestioni in diverse zone della città, con alcune arterie che registrano code e difficoltà negli spostamenti. La situazione del traffico viene monitorata in tempo reale e comunicata attraverso i canali ufficiali.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità traffico intenso le principali arterie anche per il maltempo in particolare code a tratti sul grande raccordo anulare e sulla A24 da Portonaccio in direzione tangenziale est sempre la tangenziale est in direzione Salaria rallentamenti sulle consolari Cassia Flaminia e Salaria dal raccordo in direzione centro e sulla Casilina rallentamenti per un incidente all'altezza della Casilina Vecchia sempre per un incidente Code in via delle Capannelle traffico intenso sul Muro Torto tra Viale Galoppatoio e piazzale Flaminio e in via della Maglianella per un incidente all'altezza del grande raccordo anulare rallentamenti sulla Pontina da Mostacciano alla Colombo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

traffico roma del 26 03 2026 ore 11 30
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