Alle 7:30 del 26 marzo 2026, sulla carreggiata interna del raccordo anulare a Roma si registrano code tra l'area di Casilina e altri punti della strada. La circolazione risulta rallentata in entrambe le direzioni, con i veicoli che procedono a passo d'uomo. La situazione del traffico è segnalata come intensa in questa fascia oraria mattutina.

Luceverde Roma trafficata la carreggiata interna del raccordo anulare con code tra Casilina e doppia coda anche in esterna tra Prenestina e Tiburtina intenso il traffico sul tratto Urbano della Roma L'Aquila con code tra il raccordo è l'uscita per la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via dei Monti Tiburtini e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico tra la via Flaminia con code tra il raccordo e Tor di Quinto in direzione del centro città sulla via Salaria code per traffico per una riduzione di carreggiata tra Fidene l'uscita per la tangenziale est sulla via Appia code per traffico tra Ciampino e di... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 26-03-2026 ore 07:30

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