’Tradita’ il grande cinema torna a Prato

A Prato arriva un evento cinematografico promosso dalla Fondazione Pallavicino di Genova, con sede a Genova e guidata da un presidente. L’iniziativa prevede la proiezione di film in un appuntamento gratuito e aperto al pubblico, organizzato nel contesto di un grande cinema. La manifestazione si svolge in una location della città e mira a portare il cinema di qualità nella comunità locale.

La Fondazione Pallavicino di Genova, presieduta dal Principe Domenico Antonio Pallavicino, porta il grande cinema a Prato con un evento esclusivo e gratuito. Domani alle 20.30 il cinema Omnia Center ospiterà l’anteprima del film "Tradita", diretto da Gabriele Altobelli, con protagonista Manuela Arcuri. La serata è interamente sponsorizzata dalla Fondazione, rappresentata per l’occasione da Claudio Senzioni. Ospite d’onore della serata sarà proprio Manuela Arcuri, che prima della proiezione verrà intervistata dalla giornalista Letizia Cini. Per l’attrice si tratta di un atteso ritorno da protagonista sul grande schermo, in un film che la vede... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ’Tradita’, il grande cinema torna a Prato Articoli correlati Il cinema d'autore giapponese torna sul grande schermo con la rassegna "AnimeCore"Per il quarto anno consecutivo, in Sala San Luigi torna “Anime&Core”, la rassegna dedicata al cinema d’animazione giapponese d’autore. Roma Film Music Festival 2026: il grande cinema torna a suonare nella CapitaleCosa: Quinta edizione del Roma Film Music Festival, manifestazione internazionale dedicata alle colonne sonore con esclusive nazionali e celebrazioni... LA TRAGEDIA DE ROSSHEIMER - RELATO de MISTERIO Edward Phillips Oppenheim - (Audiolibro Completo) Tutti gli aggiornamenti su 'Tradita' il grande cinema torna a Prato Temi più discussi: ’Tradita’, il grande cinema torna a Prato; Manuela Arcuri: Con Tradita torno al cinema da primadonna. I miei inizi a Napoli, Pappi Corsicato il primo a credere in me; Curiosità, Manuela Arcuri al Teatro Delle Arti di Salerno: serata evento per la presentazione del film Tradita; Pontedera accoglie Manuela Arcuri: grande entusiasmo al Cineplex per la presentazione di Tradita. Caserta, Manuela Arcuri al Cinema Città di Pace alla premiere di ‘Tradita’ giovedì 26 marzoGiovedì 26 marzo al Cinema Città di Pace di Puccianiello, frazione di Caserta. Il nuovo locale della cultura cinematografica casertana ospiterà infatti la premiere del film Tradita, il nuovo thrille ... casertaweb.com Avezzano si prepara al grande schermo: Tradita arriva all’Astra Multiplex con Manuela Arcuri e il regista Gabriele AltobelliAVEZZANO – Questa sera, sabato 21 marzo 2026, alle ore 21:00, il Multisala Astra Multiplex di Avezzano diventerà il palcoscenico di una serata evento imperdibile per gli amanti del cinema ... terremarsicane.it REGGIO CALABRIA, FIDUCIARIA TRADITA: AI DOMICILIARI PER PRESUNTA TRUFFA DA OLTRE 80 MILA EURO L’indagine della Procura guidata da Giuseppe Borrelli ricostruisce un sistema di raggiri su patrimonio e beni di famiglia https://www.calabriain - facebook.com facebook La manager del Monaldi, 'tradita' da Oppido, segnata come donna e madre. 'Ho informato subito la Regione, non ci sono motivi per cui mi debba dimettere' #ANSA x.com