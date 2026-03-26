Il Rotary club Lanciano ha presentato una nuova campagna di Pasqua intitolata “Spezza la violenza”. L'evento si svolgerà il 28 marzo a partire dalle ore 9, con iniziative legate alla sensibilizzazione contro la violenza. Tra le attività previste, ci saranno la distribuzione di uova di Pasqua e momenti di confronto aperti alla comunità.

Le uova, di finissimo cioccolato artigianale prodotte da Pannamore, saranno vendute al costo di 10 euro. La vendita proseguirà fino a esaurimento scorte “Spezza la violenza”: questo il claim della nuova campagna di Pasqua del Rotary club Lanciano. Il prossimo 28 marzo, dalle ore 9.30, all’ingresso del centro commerciale di Lanciano, per gentile concessione del Conad Adriatico, saranno in vendita le uova di cioccolata. L’intero ricavato servirà a sostenere lo sportello impegnato in favore di donne e minori vittime di maltrattamenti e violenza, aperto nel 2018. I fondi permetteranno il proseguimento delle attività di accoglienza e supporto, in un momento in cui la richiesta di aiuto e protezione purtroppo non accenna a diminuire. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - Tornano le uova di Pasqua del Rotary Lanciano contro la violenza

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