L’ora legale torna tra il fine settimana del 28 e 29 marzo, con lo spostamento delle lancette in avanti. La Camera ha avviato l’iter per rendere questa modifica permanente, eliminando così il cambio dell’orario due volte all’anno. La decisione riguarda le norme che regolano l’ora legale e il suo possibile mantenimento stabile nel tempo.

L'arrivo dell'ora legale si avvicina. Scatterà tra sabato 28 e domenica 29 marzo. E potrebbe essere l'ultima volta in cui bisogna spostare le lancette. È infatti partito alla Camera l'iter parlamentare per la possibile introduzione dell'ora legale permanente in Italia. La commissione Attività produttive ha approvato l'avvio dell'indagine conoscitiva "sull'impatto dell'ora legale permanente sul territorio nazionale: effetti e ricadute sui settori", presentata lo scorso novembre su impulso di Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima), Consumerismo No profit e del deputato Andrea Barabotti (Lega). 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - Torna l'ora legale, quando spostare le lancette in avanti: parte l'iter alla Camera per renderla permanente

Articoli correlati

Leggi anche: Ora legale, nel weekend lancette avanti di un'ora. Al via l'iter alla Camera per renderla permanente

Approfondimenti e contenuti su Torna l'ora legale quando spostare le...

Temi più discussi: Ora legale 2026, quando cambia in Italia e perché continuiamo a spostare le lancette; Cambio dell’ora, quando si spostano le lancette: torna l’ora legale; Torna l'ora legale: ecco quando spostare le lancette un'ora avanti; Quando torna l'ora legale nel 2026 e come spostare le lancette?.

Torna l’ora legale 2026: quando scatta e come spostare le lancette. Ecco perché potrebbe essere l’ultima voltaLancette avanti di un'ora nella notte tra 28 e 29 marzo. Avviata indagine parlamentare sull'ora legale permanente. ilfattoquotidiano.it

Torna l’ora legale: lancette avanti nella notte tra sabato e domenicaTorna l’ora legale. Nella notte tra sabato e domenica prossimi, 28 e 29 marzo, le lancette degli orologi dovranno essere spostate un’ora avanti: le 2 diventeranno le 3. Il cambio segna l’inizio del ... linkoristano.it

Trump torna ad attaccare sul suo social gli alleati della NATO con toni e argomenti da guappo. Il problema è che non è un guappo ma il presidente degli Stati Uniti - facebook.com facebook

A partire dal 29 marzo e fino al 24 maggio, torna al Teatro Argentina Tra Psiche e Mito: dialoghi sull’Essere, un ciclo di cinque conferenze domenicali tra psicoanalisi e filosofia. Appuntamento ore 11. info ow.ly/BRRp50Yz28T x.com