Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo, le lancette dell'orologio verranno spostate avanti di un'ora, segnando il ritorno dell'ora legale. Questo cambiamento comporta che, nella giornata di domenica, si dormirà un'ora in meno rispetto al giorno precedente. La modifica vale per tutto il territorio nazionale e si applica automaticamente senza bisogno di interventi manuali sugli orologi.

AGI - Sarà una domenica all'insegna della sveglia anticipata: torna infatti l'ora legale, nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo. Alle due del mattino di domenica scatterà lo spostamento delle lancette degli orologi, che dovranno essere regolati un'ora avanti, e conseguentemente si dormirà un'ora di meno. Si tornerà all'ora solare domenica 26 ottobre. Un'ora di sonno in meno, dunque, ma un'ora di luce in più la sera: domenica, ad esempio, il sole tramonterà "astronomicamente" attorno alle 18.30, ma grazie all'ora legale gli orologi segneranno le 19.30. Ora di luce in più che comporterà tra... 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Torna l'ora legale: domenica si dorme un'ora in meno

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Torna l’ora solare: lancette indietro di un’ora, si dorme di più stanotte

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