Torna il freddo ecco cosa succede a cuore e articolazioni
A marzo il clima può cambiare rapidamente, e questa settimana si assiste a un calo netto delle temperature. Tra oggi e domani sono previste nevicate a quote basse, venti intensi e mareggiate lungo le coste. Le condizioni meteorologiche di questo periodo interessano anche il benessere di cuore e articolazioni, che possono essere influenzati dal repentino abbassamento delle temperature.
Marzo è notoriamente un mese che regala sorprese dal punto di vista climatico. Così, quando la primavera sembrava ormai iniziata, ecco il colpo di coda dell’inverno: tra oggi e domani è atteso un drastico calo delle temperature, con neve anche a bassa quota, vento forte e mareggiate. La reazione dell’organismo al freddo . Ma cosa succede al nostro corpo quando fa freddo? “L’organismo lavora per mantenere la temperatura corporea ideale, cioè poco sotto i 37 gradi. Si ha quindi la vasocostrizione delle arterie periferiche e l’ aumento della pressione arteriosa: l’afflusso di sangue a mani e piedi si riduce per conservare il calore degli organi interni”, spiega a LaSalute di LaPresse Giorgio Sesti, ordinario di Medicina interna alla Sapienza. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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