Torino docente aggredita da uno straniero | strangolata e scippata

Una docente di lettere, storia e geografia è stata vittima di un'aggressione a Torino. Secondo quanto riferito, l’uomo ha strangolato e scippato la donna durante un episodio avvenuto in città. La polizia sta conducendo le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto. Al momento non sono noti ulteriori elementi sulle circostanze dell’attacco o sull’identità dell’aggressore.

di Michele Vanossi – Una docente, C.C., insegnante di lettere, storia e geografia, è stata aggredita da un uomo di colore, sconosciuto. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo l’avrebbe strangolata, scippata e scaraventata a terra. Il primo soccorso è stato prestato da una collega, che ha immediatamente chiamato il 118. La docente è stata poi trasportata all’ospedale Giovanni Bosco, situato nelle vicinanze, per ricevere le cure necessarie e dove si trova tuttora. A raccontare l’accaduto a Il Giornale è stato Massimiliano Fichera, professore di musica che ha scelto di insegnare proprio in questo quartiere multietnico e difficile. “Ogni tanto capitano fatti pericolosi”, ha spiegato, “ma qui ci sono anche persone perbene. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Torino, docente aggredita da uno straniero: strangolata e scippata Articoli correlati Torino, docente aggredita davanti alla scuola IC Gabelli a Barriera di MilanoMomenti di paura oggi, intorno alle ore 13, nella zona di Barriera di Milano, davanti all’IC Gabelli, un istituto comprensivo della città. Aggredita e scippata alla fermata del busSarebbe un uomo straniero l'aggressore di una donna di 50 anni avvenuta nottetempo. Tutto quello che riguarda Torino docente aggredita da uno... Discussioni sull' argomento Torino, docente aggredita davanti alla scuola IC Gabelli a Barriera di Milano; Trescore Balneario, insegnante accoltellata da studente 13enne: sulla maglia la scritta Vendetta; Studente di terza media accoltella la prof a scuola: è grave. Avrebbe ripreso l'aggressione. Sulla maglietta del 13enne la scritta Vendetta; Torino docente aggredita davanti alla scuola IC Gabelli a Barriera di Milano. Torino, docente aggredita davanti alla scuola IC Gabelli a Barriera di MilanoMomenti di paura nella zona di Barriera di Milano, davanti all’IC Gabelli, un istituto comprensivo della città ... msn.com Torino la città più a sud d’Italia! Grazie per un altro straordinario sold out Ph Gabriele Giordana Friends and Partners - Concerti ed eventi RTL 102.5 Sicily by Car LAMA Optical Caffè Toraldo - facebook.com facebook #Torino: traffico illecito di rifiuti e certificati falsi. #Carabinieri #NOE sequestrano due impianti di trattamento rifiuti nell’ambito delle bonifiche del cantiere “Parco della Salute, della Ricerca e dell’Innovazione” carabinieri.it/in-vostro-aiut… x.com