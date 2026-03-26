Tonno richiamato per istamina | il lotto e il marchio interessato

Un lotto di tonno è stato richiamato a causa della presenza di istamina superiore ai limiti consentiti. Il prodotto, marchiato con un nome specifico e prodotto in uno stabilimento identificato, è stato distribuito in diversi punti vendita. La decisione è stata presa per motivi di sicurezza alimentare, e si consiglia ai consumatori di verificare se hanno acquistato il prodotto interessato.

Un nuovo richiamo alimentare riguarda uno di quegli ingredienti che finiscono spesso nel carrello, soprattutto quando si ha poco tempo ma non si vuole rinunciare al gusto: il tonno. Il Ministero della Salute ha infatti segnalato il ritiro di un lotto di tonno pinna gialla marinato per un possibile rischio legato alla presenza di istamina oltre i limiti consentiti. Una notizia che può creare un po’ di preoccupazione, ma che – come sempre in questi casi – è anche il segnale che i controlli funzionano. Vediamo quindi cosa sapere. Il tonno richiamato: lotto e dettagli. Il richiamo, segnalato anche da Il Fatto Alimentare, riguarda i tranci di tonno pinna gialla marinato a marchio Sea Master, venduti sfusi al banco pescheria, quindi senza una classica confezione con etichetta frontale ben visibile. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Tonno richiamato per istamina: il lotto e il marchio interessato Articoli correlati Farina di pistacchio richiamato dai supermercati per salmonella: il lotto interessatoIl ministero della Salute, nella sua funzione di controllo sull’etichettatura e la sicurezza dei prodotti alimentari, ha richiamato un articolo... Richiamato provolone Consilia per possibile presenza di Listeria: il lotto interessatoIl marchio Consilia ha richiamato un lotto di provolone leggermente piccante senza lattosio per possibile presenza di Listeria monocytogenes. Aggiornamenti e notizie su Tonno richiamato Temi più discussi: Ragù di soia bio richiamato per corpi estranei, tramezzini per rischio Listeria; Lupini, ancora un richiamo per alcaloidi; Uova richiamate per Salmonella, acqua per datti per additivo vietato. Tonno richiamato per istamina: il lotto e il marchio interessatoUn nuovo richiamo alimentare riguarda uno di quegli ingredienti che finiscono spesso nel carrello, soprattutto quando si ha poco tempo ma non si vuole rinunciare al gusto: il tonno. Il Ministero della ... dilei.it Richiamo di tonno Sea Master per istamina oltre i limiti di legge, quali sono i rischi per la saluteTonno richiamato dai supermercati per presenza di istamina oltre la norma: rischio chimico, quali sono i rischi per l'uomo ... virgilio.it Richiamati filetti di tonno al naturale Conad. La catena ha richiamato in via precauzionale un lotto del prodotto per la possibile presenza di corpi estranei. A scopo precauzionale si raccomanda di non consumare il prodotto e di restituirlo al punto vendita dove - facebook.com facebook