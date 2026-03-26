Dalle prime ore dell’alba, le forze dell’ordine stanno eseguendo 12 misure cautelari nelle Marche. L’operazione, condotta da polizia, SISCO di Ancona, Servizio Centrale Operativo e Squadra Mobile di Macerata, ha portato alla scoperta di un’associazione criminale coinvolta nel traffico di droga online. Le indagini hanno permesso di smantellare un vasto sistema di distribuzione di sostanze stupefacenti.

MACERATA - Investigatori della Polizia di Stato - SISCO di Ancona, Servizio Centrale Operativo e Squadra Mobile di Macerata - dalle prime ore dell'alba stanno eseguendo 12 misure cautelari (8 in carcere e 4 agli arresti domiciliari) e 10 perquisizioni nei confronti di un'associazione criminale armata che ha introdotto nelle Marche tonnellate di stupefacenti pubblicizzati e venduti on line, come nei negozi e-commerce. Attraverso un canale di messaggistica istantanea “La sacra famiglia", i clienti, dopo aver inviato una copia del proprio documento di identità come garanzia, acquistavano droga (hashish e cocaina) all’ingrosso, con possibilità di scegliere tra i menù di stupefacente e ricevere la consegna a domicilio, con una parola d’ordine segreta, tramite corrieri express, che guadagnavano fino a 5mila euro al mese. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Tonnellate di droga (on line) nelle Marche: smascherata l'associazione criminale, 12 arresti VIDEO

Articoli correlati

Tonnellate di stupefacenti vendute online, operazione Suburra nelle Marche: 12 misure cautelari(Adnkronos) – La Polizia dalle prime ore di oggi sta eseguendo 12 misure cautelari (8 in carcere e 4 ai domiciliari) e 10 perquisizioni nei confronti...

Leggi anche: Tonnellate di droga vendute online, con benefit ai clienti fedeli e punizioni ai "traditori". La polizia esegue 12 arresti

Aggiornamenti e notizie su Tonnellate di droga on line nelle...

Temi più discussi: Tonnellate di stupefacenti vendute online, operazione Suburra nelle Marche: 12 misure cautelari; Suburra, maxi operazione della Polizia contro rete di trafficanti; Sequestro record al porto cileno di Arica, 68 tonnellate di merci con droga; Contrasto al crimine: dai tabacchi ai roghi in Campania.

Tonnellate di droga vendute online, dodici arresti nelle Marche(ANSA) – ANCONA, 26 MAR – Dodici persone sono state arrestate all’alba nelle Marche nell’ambito di un’operazione della Polizia di Stato contro un’associazione criminale armata che vendeva droga online ... espansionetv.it

Tonnellate di droga (on line) nelle Marche: smascherata l'associazione criminale, in corso arresti e perquisizioni VIDEOMACERATA - Investigatori della Polizia di Stato - SISCO di Ancona, Servizio Centrale Operativo e Squadra Mobile di Macerata - dalle prime ... msn.com

Trasportava circa 140mila tonnellate di petrolio, è soggetta a sanzioni dell’Unione europea e classifficata come unità della cosiddetta ‘flotta ombra’ Leggi l'articolo #Petroliera - facebook.com facebook

Tonnellate di droga vendute online, con benefit ai clienti fedeli e punizioni ai "traditori". La polizia esegue 12 arresti x.com