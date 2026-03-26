Tonali sblocca Italia Irlanda del Nord | l’obiettivo di mercato bianconero sigla il gol dell’1-0 I dettagli

Nel corso della semifinale dei playoff, un giocatore ha segnato il gol che ha portato l’Italia in vantaggio sull’Irlanda del Nord. Il gol è stato realizzato da un centrocampista che si sta affermando come obiettivo di mercato per una squadra di calcio. La rete ha deciso momentaneamente il risultato della partita.

di Angelo Ciarletta Tonali sblocca Italia Irlanda del Nord: l’obiettivo di mercato bianconero sigla il gol dell’1-0 nella semifinale dei playoff. I dettagli. La Juve osserva con estremo interesse le prestazioni dei protagonisti impegnati con l’Italia. Nel delicato match dei playoff contro l’Irlanda del Nord, a sbloccare il risultato è stato Sandro Tonali. CALCIOMERCATO JUVE LIVE Il mediano ha trafitto il portiere avversario con una potente conclusione dal limite dell’area, confermandosi uno dei migliori in campo. Sandro Tonali rappresenta il grande sogno del mercato della Juve, che vede in lui l’innesto ideale per alzare il livello del proprio reparto mediano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tonali sblocca Italia Irlanda del Nord: l’obiettivo di mercato bianconero sigla il gol dell’1-0. I dettagli Articoli correlati Italia-Irlanda del Nord 1-0, Tonali sblocca la gara: che gol per l’ex Milan!Si sblocca il playoff Mondiali Italia-Irlanda del Nord grazie al gol dell'ex Milan Sandro Tonali. Leggi anche: Italia Irlanda del Nord LIVE 1-0: sblocca la partita Tonali! Contenuti e approfondimenti su Italia Irlanda del Temi più discussi: Italia-Irlanda del Nord, le scelte del ct Gattuso: fuori 5 giocatori; LIVE Italia-Irlanda del Nord, Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA: in campo le due nazionali; Infortunio Tonali in Barcellona-Newcastle: come sta in vista di Italia-Irlanda del Nord; Tonali, infortunio in Barcellona-Newcastle: cosa si è fatto e come sta in vista di Italia-Irlanda del Nord. Live Italia-Irlanda del Nord 1-0, Tonali porta in vantaggio la Nazionale di GattusoÈ il giorno. Il giorno in cui torna in campo l’Italia, e lo fa per giocarsi una qualificazione ai Mondiali che manca ormai da troppo. Quasi 12 anni fa l'ultima partita ... ilmattino.it LIVE Italia-Irlanda del Nord 1-0, Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA: Tonali sblocca il matchCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 32' Cross di Tonali a cercare Kean che gira senza trovare la porta. 31' Kean non riesce a girare sul cross. oasport.it Il primo tempo di Italia-Irlanda del Nord finisce senza goal: gli azzurri ci provano, ma senza efficacia facebook #Italia-Irlanda del Nord: la probabile formazione azzurra, i dubbi di #Gattuso x.com