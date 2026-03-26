Tonali-Kean | l’Italia supera lo scoglio Irlanda del Nord e accede in finale dei playoff

Da oasport.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia ha vinto 2-0 contro l’Irlanda del Nord nella semifinale dei playoff di qualificazione ai Mondiali 2026, disputata alla New Balance Arena di Bergamo. La squadra si è assicurata un posto nella finale degli spareggi. La partita si è conclusa con il successo degli azzurri, che hanno superato lo scoglio irlandese del Nord.

Sipario sulla semifinale dei playoff di qualificazione ai Mondiali 2026: alla New Balance Arena di Bergamo l’Italia fa il suo dovere, supera 2-0 l’Irlanda del Nord e conquista con autorità l’accesso alla finale degli spareggi. Un successo costruito con pazienza e qualità, dopo un primo tempo bloccato e una ripresa giocata a ritmi ben più alti. Decisive le firme di Tonali e Kean, che regalano agli azzurri l’appuntamento decisivo del 31 marzo, in trasferta, contro una tra Galles e Bosnia. L’approccio alla partita è prudente da entrambe le parti. Gattuso si affida al 3-5-2, con Kean e Retegui a guidare l’attacco, mentre l’Irlanda del Nord risponde con un sistema speculare ma più coperto. 🔗 Leggi su Oasport.it

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