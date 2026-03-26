Tomo tomo cacchio cacchio Papa Leone è la spina nel fianco di Trump

Un nuovo papa è stato eletto, suscitando reazioni contrastanti tra le figure politiche e religiose. La nomina di Leone XIV avviene in un contesto di tensioni e sfide globali, mentre i 115 cardinali hanno scelto di affidarsi a questa leadership. La scelta ha suscitato discussioni sul possibile impatto politico e religioso di questa decisione, senza che siano stati resi noti dettagli specifici sulle motivazioni.

Dalle critiche ai blitz dell’Ice a quelle per “l’atroce violenza” in Iran e ora all’azione diplomatica per Cuba, il pontefice e la chiesa americana provano a contrastare la Casa Bianca, ma con discrezione Non sapremo mai con certezza se i 115 cardinali che hanno scelto papa Leone XIV volessero mettersi in casa un antagonista, silenzioso ma risoluto, alla deriva autarchica di Donald Trump. Coscienti o meno gli alti prelati, adesso a guidare il Vaticano c’è proprio un figlio di quell’America che poco o nulla ha in comune col suo presidente. In generale, quando l’8 maggio dell’anno scorso Robert Francis Prevost si affacciò al balcone della Basilica di San Pietro come successore di Francesco, pochissimi sapevano già chi fosse. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Tomo tomo, cacchio cacchio, Papa Leone è la spina nel fianco di Trump Articoli correlati J-POP Manga presenta Un secondo addio di Tomo Tanaka e Takomaru TakogawaLa sparizione di un vecchio amico del Liceo, un quadro che nasconde un segreto e… viaggi nel tempo! J-POP Manga presenta il thriller in quattro... La spina nel fianco della IA? Necessita di una presa elettricaQuando pensiamo al futuro dell’intelligenza artificiale, spesso lo immaginiamo come la scena di un film di fantascienza: schermi pieni di dati che...