Tiafoe si regala Sinner e imita l' iconica esultanza di Trae Young

Frances Tiafoe ha sconfitto Terence Atmane in tre set, con il punteggio di 6-4, 1-6, 6-4, dopo quasi due ore di partita. Con questa vittoria, il tennista americano si è qualificato per i quarti di finale a Miami, dove affronterà Jannik Sinner. Durante il match, Tiafoe ha imitato l'esultanza di Trae Young, famosa nel mondo del basket.

Frances Tiafoe batte Terence Atmane con il punteggio di 6-4 1-6 6-4, dopo quasi due ore di gioco, e si regala i quarti di finale a Miami con Jannik Sinner. Felicissimo della vittoria, il francese ha esultato strofinandosi le mani sulle braccia imitando l'iconico gesto del campione Nba Trae Young. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tiafoe si regala Sinner e imita l'iconica esultanza di Trae Young Articoli correlati Indian Wells, Tiafoe si vendica di Cobolli e lo butta fuori. Fonseca batte Paul e si regala SinnerNonostante la bella vittoria all’esordio contro Kecmanovic, le fatiche di Acapulco, da un punto di vista tanto tennistico quanto logistico, finiscono... Trae Young vicino al rinnovo triennale con i Washington WizardsUn potenziale rinnovo triennale sta emergendo come snodo cruciale per il futuro di Trae Young e della franchigia interessata.