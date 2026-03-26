Ti seguiamo in diretta Prof accoltellata spuntano le chat dell’orrore | Tutto organizzato

Nelle chat rintracciate dopo l'aggressione a una docente di francese a Trescore Balneario, sono stati trovati messaggi in inglese e riferimenti a eventi violenti passati. Le conversazioni indicano una pianificazione condivisa dell'atto, che si svolgeva sotto forma di streaming in diretta. Le indagini puntano a chiarire i dettagli di questa organizzazione online e i collegamenti tra i partecipanti.

Dietro il brutale accoltellamento della professoressa di francese a Trescore Balneario, si nasconde un sottobosco digitale fatto di codici anglofoni, riferimenti a stragi passate e una pianificazione collettiva che trasforma la violenza in uno show. Alle 1.23 di notte, su un gruppo Telegram creato appena il 24 marzo, compare un messaggio inquietante: “Cosa succede se ti ritrovi nella situazione di Hugo Jackson?”. Il riferimento è al quindicenne svedese che nel 2021 filmò in diretta su Twitch l’assalto al suo insegnante. Non è un paragone casuale: il tredicenne bergamasco stava preparando la sua personale versione della “diretta”, incitato da una cerchia ristretta di utenti che lo attendevano come si aspetta il lancio di un videogioco. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Ti seguiamo in diretta”. Prof accoltellata, spuntano le chat dell’orrore: “Tutto organizzato” Articoli correlati “Bambino o bambina?”, dentro le chat dell'orrore dei pedofili in BrianzaIn una notte dell’agosto 2023 c’era chi dormiva e chi trattava per comprare uno show online. Siamo entrati nella chat Telegram creata prima dell’accoltellamento del 13enne: “Ti seguiremo in diretta”La sera del 24 marzo un gruppo di utenti su Telegram si stava organizzando con il 13enne della scuola di Trescore Balneario per seguire...