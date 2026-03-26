The Voice Generations Matilde e la zia Sara si giocano la finale | Ecco come tutto è nato

Matilde e la zia Sara si preparano a disputare la finale di The Voice Generations, con un posto in palio e un’ultima esibizione in programma in prima serata su Rai1. La gara si svolge a Forlì, dove i concorrenti sono arrivati dopo le fasi precedenti del talent show. La data della finale è fissata per il 26 marzo 2026.

Forlì, 26 marzo 2026 – Un posto in finale conquistato e un’ultima esibizione da giocarsi in prima serata su Rai1. Le forlivesi Matilde e Sara Montanari, di 20 e 39 anni, saranno tra le protagoniste della puntata conclusiva di ‘The Voice Generations’, condotta da Antonella Clerici, in onda venerdì 27 alle 21.30. “Giravo in Ferrari, poi ho perso tutto”: la storia di Matteo Cambi e la margherita Guru. Il docufilm su Sky e in anteprima a Modena Nella squadra di Nek. Il duo arriva all’appuntamento decisivo dopo un percorso che aveva preso slancio fin dalla prima audizione, il 6 marzo, quando sulle note di Killing Me Softly aveva convinto tutti i coach, Nek, Loredana Bertè, Arisa, Clementino e Rocco Hunt. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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