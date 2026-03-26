The Tragedian omaggio a quel genio di Kean

A Milano, il legame con il teatro e le arti ha radici profonde, anche quando la città non era al centro dell’attenzione culturale internazionale. Negli anni, molti hanno cercato di seguire le produzioni e gli spettacoli di rilievo, spesso viaggiando all’estero per assistere a rappresentazioni di livello. Tra queste, “The Tragedian” si presenta come un omaggio a uno dei grandi del teatro, rievocando il talento di Kean.

Da queste parti sono sempre stati internazionali. Anche quando a Milano non andava di moda. E se volevi dare un’occhiata al resto del mondo, ti conveniva comprare un biglietto aereo. Questione di visione. Che invece non è mai mancata in via Della Braida. Dove il Teatro della Contraddizione è cresciuto insieme alla sua Stagione Sperimentale Europea. Due soldi e tanto amore. Una manciata di artisti stranieri che ogni anno nello scantinato si sono sentiti a casa: da Benedict Cumberbatch a Linda Marlowe, questo il livello. Che gli antagonisti punk sanno fare le cose perbenino. I progetti hanno arricchito il pubblico milanese. Portando qualcosa di diverso in città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - “The Tragedian“, omaggio a quel genio di Kean Articoli correlati Il papà della schiscetta. Omaggio al genio di CaimiVerrà inaugurata oggi alle 17 in Villa Vertua la mostra-evento “Renato Caimi 100. ll “Nodo“ nel braciere olimpico: "Omaggio al genio di Leonardo"Un (doppio) omaggio al genio di Leonardo da Vinci è andato in scena durante la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali di Milano e Cortina... Altri aggiornamenti su The Tragedian Discussioni sull' argomento The Tragedian, omaggio a quel genio di Kean; Da Giovanni Storti sulle Alpi Apuane alla tragedia della Marmolada; Fantozzi. Una tragediaal Teatro Fraschini di Pavia; Tragedia in Colombia, aereo militare si schianta nella giungla: decine di morti. Il video. The Tragedian, omaggio a quel genio di KeanDa queste parti sono sempre stati internazionali. Anche quando a Milano non andava di moda. E se volevi dare un’occhiata al resto del mondo, ti conveniva comprare un biglietto aereo. Questione di ... ilgiorno.it March 22, 1956 — A day of triumph and tragedy for Carl Perkins. While “Blue Suede Shoes” was selling over one million copies and climbing the charts, a devastating car accident suddenly halted Perkins’ rise toward the throne of Rock ’n’ Roll. What might hav - facebook.com facebook